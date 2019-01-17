Ситуация в пунктах пропуска днем 16 января. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 16 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

«Администратор»: «11:42. Горловка. П***ц, стоим уже второй час без движения!».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Администратор»: «9:45. Еленовка – Новотроицк. Пеших, как в ленинский мавзолей в совковые времена! Сдурели сегодня все. Очередь авто дикая»;

Светлана: «12:50. Еленовка в сторону Донецка. Муж приехал в Волноваху на поезде из Киева в 10 утра, добирается на перекладных, в 13:30 по мск времени подъехал на автобусе к ДНР БП, так что людей довольно много».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

Читайте также: