Ситуация в пунктах пропуска днем 16 января. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 16 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское»:
- «Администратор»: «11:42. Горловка. П***ц, стоим уже второй час без движения!».
КПВВ «Новотроицкое»:
- «Администратор»: «9:45. Еленовка – Новотроицк. Пеших, как в ленинский мавзолей в совковые времена! Сдурели сегодня все. Очередь авто дикая»;
- Светлана: «12:50. Еленовка в сторону Донецка. Муж приехал в Волноваху на поезде из Киева в 10 утра, добирается на перекладных, в 13:30 по мск времени подъехал на автобусе к ДНР БП, так что людей довольно много».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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