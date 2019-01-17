Монетизация субсидий в Украине устранит манипуляции на рынке газа, – Коболев. Новости

В Украине монетизация жилищных субсидий и верификация базы потребителей устранит манипуляции на рынке газа и сделает реформу отрасли необратимой. Об этом сегодня, 17 января, заявил на своей странице Facebook глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Темнота, которая окутывала проект по монетизации субсидий, имеет все шансы разойтись – Президент, а за ним и правительство, заявили о переходе к выплате субсидий живыми деньгами уже с марта этого года. Мы давно и последовательно поддерживаем такой подход и с нетерпением ждем его воплощения», – написал Коболев.

Он отметил, что монетизация субсидий и верификация базы потребителей устранит манипуляции на рынке газа. «Монетизация субсидий и сопряженная с ней верификация базы потребителей – это шаг, который устранит ряд манипуляций на рынке газа и сделает реформу отрасли необратимой», – пояснил глава НАК «Нафтогаз Украины».

По его словам, выплата субсидий живыми деньгами будет стимулировать людей экономно использовать газ и тепло, станет ресурсом для широкого внедрения энергоэффективных мероприятий.

«Но самое главное – монетизация позволит людям самостоятельно распоряжаться средствами, которые им предоставило государство», – добавил Андрей Коболев.

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