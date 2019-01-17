Тука допустил возможность закрытия избирательных участков на Донбассе. Новости

В случае обострения боевых действий на Донбассе в марте этого года избирательные участки на выборах президента Украины могут закрыть. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

«Если накануне будут интенсивные обстрелы, например, в Авдеевке, вряд ли кто-то возьмет на себя ответственность открывать избирательные участки там. А избирательные участки – это места, куда в день выборов сходится наибольшее количество граждан. Подвергать этих людей риску будет нецелесообразно, и вряд ли кто-то возьмет на себя подобную ответственность», – сказал он.

«Но это исключительные случаи, никакого массового характера они не должны носить», – добавил Тука.

Замминистра МинВОТ также напомнил, что переселенцы и жители неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей имеют право голосовать на президентских и парламентских выборах.

Напомним, 31 декабря в Украине официально стартовала избирательная кампания. С этого дня и до 3 февраля 2019 года кандидаты смогут зарегистрироваться в ЦИК для участия в выборах. Для этого им нужно внести залог в размере 2,5 млн грн. В случае проигрыша, деньги не возвращаются. Ранее о своих планах побороться за президентское кресло заявляли около 40 кандидатов. Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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