Тука допустил возможность закрытия избирательных участков на Донбассе. Новости

В случае обострения боевых действий на Донбассе в марте этого года избирательные участки на выборах президента Украины могут закрыть. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.
«Если накануне будут интенсивные обстрелы, например, в Авдеевке, вряд ли кто-то возьмет на себя ответственность открывать избирательные участки там. А избирательные участки – это места, куда в день выборов сходится наибольшее количество граждан. Подвергать этих людей риску будет нецелесообразно, и вряд ли кто-то возьмет на себя подобную ответственность», – сказал он.
«Но это исключительные случаи, никакого массового характера они не должны носить», – добавил Тука.
Замминистра МинВОТ также напомнил, что переселенцы и жители неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей имеют право голосовать на президентских и парламентских выборах.
Напомним, 31 декабря в Украине официально стартовала избирательная кампания. С этого дня и до 3 февраля 2019 года кандидаты смогут зарегистрироваться в ЦИК для участия в выборах. Для этого им нужно внести залог в размере 2,5 млн грн. В случае проигрыша, деньги не возвращаются. Ранее о своих планах побороться за президентское кресло заявляли около 40 кандидатов. Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»
Читайте также:
- Жители неподконтрольного Донбасса и ВПЛ могут голосовать на выборах, – Тука
- Одумайтесь: Политикам напомнили, что ВПЛ могут избирать президента Украины и парламент
- Выборы президента Украины: Как проголосовать переселенцам (Инфографика)
- 10 минут и готово: Как переселенка получила удостоверение для голосования на президентских выборах
- Государственный реестр избирателей: Контакты отделений в Донецкой и Луганской области
- Старт 31 декабря: Общественница рассказала о процедуре голосования для переселенцев на выборах-2019
- Выборы-2019: Общественники призвали переселенцев не медлить
- Как можно раньше: ЦИК хочет мобилизовать переселенцев на участие в выборах-2019
- Выборы-2019: В ЦИК рассказали, из-за чего переселенцы рискуют не проголосовать
- Более 60% переселенцев не знают о процедуре голосования на выборах, – опрос
- Рассмотрение двух важных для переселенцев законопроектов сознательно тормозится в ВРУ, – Немыря
- Не патриотичные? Айвазовская о мотивации политиков и праве голоса для ВПЛ
Комментарии