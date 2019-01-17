Жителям неподконтрольного Донбасса: Как оформить помощь при рождении ребенка он-лайн. Новости

Для оформления помощи при рождении ребенка в Украине теперь нет необходимости становиться в очередь в районное управление труда и социальной защиты населения, потому что оформить данное пособие можно онлайн, не выходя из дома. Даже находясь на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса можно подать заявление в установленные законодательством сроки. О процедуре подачи заявления при назначении помощи при рождении ребенка онлайн сегодня, 17 января, рассказали в общественной организации «Донбасс-SOS».

Как отмечают общественники, законодательно установлено, что обратиться за назначением помощи при рождении ребенка нужно не позже 12 месяцев с дня его рождения. При этом такие условия установлены для всех граждан Украины, в том числе и для жителей временно неподконтрольных территорий.

Если заявление в орган социальной защиты населения поступает позже – единственным выходом из ситуации является обращение в суд.

Заявление он-лайн необходимо подавать на сайте Минсоцполитики по ссылке.

Войти в систему можно либо с помощью электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП), либо с помощью электронной почты.

Общественники уточняют основную разницу в этих способах подачи заявления:

при подаче заявления с использованием ЭЦП визит в органы социальной защиты не требуется, все документы и формы принимаются и рассматриваются наравне с бумажными документами;

при регистрации с помощью электронной почты все-таки понадобиться визит в орган социальной защиты населения для подписания документов лично.

При авторизации с помощью ЭЦП необходимо указать:

аккредитованный центр сертификации ключей;

указать файл с ключем и ввести пароль.

ЭЦП возможно оформить, обратившись лично в фискальную службу (налоговую) или в любую другую организацию, уполномоченную выдавать такие ключи.

Далее, как при авторизации с помощью ЭЦП, так и просто с помощью электронной почты, необходимо ввести свой адрес электронной почты и дождаться подтверждения.

После введения кода открывается страница, на которой нужно заполнить заявление и указать информацию о ребенке (ФИО, номер и серия свидетельства о рождении, номер и дата актовой записи, кем выдано).

Специалисты обращают внимание, что для оформления помощи при рождении ребенка уже должно быть оформлено свидетельство о рождении ребенка.

Кроме этого, нужно на странице указывается:

информация о матери, адрес регистрации и проживания;

информация об отце, адрес регистрации и проживания;

выбрать орган социальной защиты населения;

указать каким образом хотите получать выплаты — через банк (указать банк и номер счета), либо почтой (указать номер почтового отделения).

После заполнения заявления и указания всех необходимых данных подаем заявление.

Если авторизация была с помощью ЭЦП ваше поданное заявление рассматривается на уровне с подписанными бумажными документами. Дополнительный визит в орган социальной защиты населения не потребуется.

Если авторизация была с использованием только электронной почты, заполненное заявление подается на предварительное рассмотрение. И в этом случае понадобится визит в орган социальной защиты населения для подписи этого заявления.

Именно с момента подписания документов, заявление считается поданным.

«Каким именно способом регистрироваться и подавать заявление решать только вам. Но мы можем посоветовать подавать заявления с помощью ЭЦП, так как вам не понадобиться дополнительный визит в органы социальной защиты населения. Это означает, что даже находясь на временно оккупированной территории вы можете подать заявление в установленные законодательством сроки», – отметили в «Донбасс-SOS».