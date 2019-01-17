СБУ разоблачила в Запорожье интернет-агитатора «Л/ДНР». Новости

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили интернет-агитатора, который распространял материалы антиукраинского характера и выступал в поддержку «Л/ДНР». Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-центр СБУ.

Как установили правоохранители, житель Запорожья администрировал несколько интернет-групп, в том числе в запрещенных российских социальных сетях. «В интернет-сообществах пропагандист распространял материалы антиукраинского характера, содержащие призывы к нарушению территориальной целостности Украины, свержению государственной власти и конституционного строя», – говорится в сообщении.

Также злоумышленник занимался популяризацией «Л/ДНР», оправдывал агрессию РФ против Украины, распространял информацию, которая дискредитирует украинскую армию и государственные правоохранительные органы.

По информации СБУ, материалы мужчина получал из российских пропагандистских ресурсов и сайтов участников незаконных вооруженных формирований (НВФ).

Как уточняется, правоохранители провели обыск по месту жительства злоумышленника в рамках открытого уголовного дела по ч. 2 ст. 110, (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, наказывается ограничением воли на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же самый срок), ч. 1 ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок).

В результате, было изъято техническое оборудование, которое использовалось для администрирования социальных сообществ и распространения антиукраинских материалов.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжается расследование.

Читайте также: