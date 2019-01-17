На Луганщине во время пожара погиб 60-летний мужчина. Новости

В Кременском районе (Луганская обл.) при пожаре в частном доме погиб 60-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) в Луганской области.

«16 января в 11:21 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Кременский р-н, с. Новоастрахань, ул. Водолага», – говорится в сообщении.

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что горит одна из комнат дома. Была организована работа звена газодымозащитной службы. В комнате на полу возле дивана огнеборцы обнаружили тело мужчины без признаков жизни, 1958 года рождения.

Как уточнили в ГСЧС, огонь был ликвидирован в 13:05. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.

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