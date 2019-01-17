Как помогают переселенцам на Днепропетровщине. Новости

Около 5 500 переселенцев из Донбасса и Крыма проживают сейчас в Каменском (Днепропетровская обл.). Среди них почти 1 500 детей, 1 900 пенсионеров и 300 инвалидов.

Только в течение 2018 года в городе зарегистрирован 881 переселенец. По информации пресс-службы Каменского горсовета, городские власти оказывают всестороннюю поддержку и помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).

Так, во время регистрации переселенцам предоставляются разъяснения по решению многих насущных проблем: получению жилья для временного проживания, переоформлению пенсий, государственных социальных пособий, выплат по утрате трудоспособности, трудоустройству, устройству детей в учреждения образования, получению медицинской помощи и др.

В минувшем году были проведены 46 заседаний комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат ВПЛ. Рассмотрены 3 112 дел и назначены социальные выплаты 2 626 переселенцам.

Для предоставления переселенцам бесплатной правовой помощи, управление социальной политики горсовета сотрудничает с Благотворительным фондом «Право на защиту». Также, по вопросам предоставления ВПЛ гуманитарной помощи департамент сотрудничает с благотворительными фондами и городской организацией ООО Красного Креста Украины.

Источник: АКМЦ

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