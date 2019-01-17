Соцпомощь: В Сватово приняли решение по выплатам переселенцам. Новости

В Сватовском районе (Луганская обл.) состоялось заседание комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Об этом сообщает пресс-служба Сватовской районной государственной администрации.

«16 января под руководством заместителя председателя райгосадминистрации Анны Лемешко состоялось заседание комиссии по рассмотрению вопросов о назначении (восстановлении) социальных выплат внутренне перемещенным лицам», – говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения данных управления социальной защиты населения райгосадминистрации, с учетом актов обследования материально-бытовых условий семей, комиссией было решено назначить (восстановить) социальные выплаты 24-м внутренне перемещенным лицам.

Фото: пресс-служба Сватовской райгосадминистрации

Ранее сообщалось, что переселенцев из Донбасса под разными предлогами продолжают лишать законных социальных выплат и пенсий.

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