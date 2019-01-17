Зона ООС: Раненые военные получили награды (Фото). Новости

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев посетил раненых и травмированных военнослужащих, пострадавших в результате обстрела незаконных вооруженных формирований (НВФ) 16 января на восточной окраине поселка Троицкое (Луганская обл.). Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Как рассказали в штабе, командующий пообщался с бойцами и заслушал доклад врачей о состоянии здоровья каждого военнослужащего. По уверениям военных медиков, угрозы жизни украинским воинам нет, а вовремя оказанная медицинская помощь дает надежду на их скорейшее выздоровление.

Сергей Наев поблагодарил каждого воина и вручил героям ведомственные награды Министерства обороны Украины и отличия командующего.

Напомним, 16 января на Донбассе в районе проведения операции объединенных сил НВФ из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) обстреляли грузовой автомобиль 72-й ОМБР. В ходе обстрела пострадали 10 человек. Позже о состоянии пострадавших рассказали сами военные и медики.

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