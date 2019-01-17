В МинВОТ отчитались об обеспечении переселенцев временным жильем . Новости

В 2018 году Министерство по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) обеспечило более 400 переселенцев временным жильем. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 января, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала начальник Управления по вопросам ВПЛ и гуманитарного сотрудничества МинВОТ Ирина Калупаха.
«В 2017 году было утверждено Постановление, которым разрешено взять деньги из государственного бюджета, привлечь деньги из местных бюджетов и в соотношении 50% на 50% приобрести за эти деньги жилье, которое может быть предоставлено ВПЛ для временного проживания», – напомнила она.
По ее словам, в 2017 году МинВОТ реализовывал эту программу, на которую было потрачено 34 млн грн в двух областях – Донецкой и Луганской, а в 2018 году она была расширена на всю территорию Украины. «В 2018 году привлечено 54,8 млн грн, на которые мы приобрели 116 квартир, которые расположены в Мариуполе, Родинское, Золотое, Попасная, Великая Новоселка, Покровск, Лиман и Кривой Рог», – сообщила Калупаха.
«В 2019 году мы также принимаем предложения от местных громад касательно приобретения жилья, будем привлекать средства из государственного бюджета – это 34 млн грн для приобретения жилья для временного использования ВПЛ», – добавила представитель МинВОТ.
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