Госпогранслужба привлекла спецподразделения для усиления охраны границы с РФ (Фото). Новости

На восточной границе пограничники усиливают охрану государственных рубежей. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

«В рамках проведения данных мероприятий к охране участка государственной границы с Российской Федерацией в пределах Сумской, Харьковской и Луганской областей дополнительно привлечены специальные подразделения Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины», – отметили в пресс-центре.

«Военнослужащие будут выполнять задачи по усилению охраны участков государственной границы на угрожаемых направлениях и по поддержанию правил пограничного режима в приграничье», – добавили в Госпогранслужбе.

В ведомстве также подчеркнули, что для выполнения задач пограничные подразделения обеспечены всеми материальными и техническими средствами для автономных действий в зимний период.