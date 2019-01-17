Госпогранслужба привлекла спецподразделения для усиления охраны границы с РФ (Фото). Новости

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Госпогранслужба привлекла спецподразделения для усиления охраны границы с РФ (Фото)

17.01.19 15:49dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-центр Госпогранслужбы Украины

На восточной границе пограничники усиливают охрану государственных рубежей. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

«В рамках проведения данных мероприятий к охране участка государственной границы с Российской Федерацией в пределах Сумской, Харьковской и Луганской областей дополнительно привлечены специальные подразделения Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины», – отметили в пресс-центре.

«Военнослужащие будут выполнять задачи по усилению охраны участков государственной границы на угрожаемых направлениях и по поддержанию правил пограничного режима в приграничье», – добавили в Госпогранслужбе.

В ведомстве также подчеркнули, что для выполнения задач пограничные подразделения обеспечены всеми материальными и техническими средствами для автономных действий в зимний период.

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