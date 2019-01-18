В трех городах неподконтрольного Донбасса – обрушение крыш зданий (Фото). Новости

На неподконтрольной украинским властям части территории Донецкой области под тяжестью снега продолжают рушиться крыши зданий. Об этом пишут местные жители в соцсетях.

Так, люди рассказывают об обрушении крыши жилой пятиэтажки в Советском районе Макеевки 16 января. Крыша рухнула из-за скопления снега:

В тот же день рухнула крыша в жилом доме в Торезе (после переименования Чистяково):

На неподконтрольной украинским властям части территории Луганской области также фиксируются обрушения. Так, сегодня, 18 января, пресс-центр «МЧС ЛНР» сообщает, что в Луганске, по ул. Днепровской «в ремонтном участке Луганского троллейбусного депо, вследствие большого скопления снежной массы на крыше, произошло обрушение ж/б перекрытия на площади 120 кв.м. Гибели и пострадавших нет. На момент обрушения на участке находилось двое электриков». ЧП произошло 17 января.

Напомним, в неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) 11 января, обрушился металлический навес торговых рядов на территории «Красного рынка» по всей площади 23 торговых мест. Есть пострадавшие.

Также в «ДНР» из-за аварийного состояния металлоконструкций и снеговой нагрузки обрушилось свыше 3 тыс. кв. метров кровли на прокатном стане №390 Макеевского металлургического комбината. Кроме того, в Горловке 12 января ночью под тяжесть снега упала крыша на торговых рядах, в Ясиноватой – обвалилась кровля в пятиэтажке, а 11 января в Донецке обвалился козырек трамвайной остановки. Помимо этого, 13 января в Харцызске произошло обрушение козырька подъезда.

16 января в «МЧС ДНР» сообщили об обрушениях крыш многоквартирных жилых домов в Торезе (после переименования Чистяково) и Брянке. Кроме того, 16 января вследствие падения навеса у входа в «Школу развития и эстетики» в Енакиево пострадала женщина.

17 января в «МЧС ЛНР» сообщили, что в заготовительном цехе Стахановского вагоностроительного завода вследствие большого скопления снежной массы рухнула крыша на площади 500 кв. м.

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