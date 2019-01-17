На Луганщине откроют четыре новых центра предоставления соцуслуг в формате «Прозрачный офис». Новости

В четырех районах Луганской области планируется открытие центров предоставления социальных услуг в формате «Прозрачный офис». Соответствующие проекты представлены в Перспективном плане развития Луганской области на 2019-2021 годы. Об этом сегодня, 17 января, сообщает персс-служба Луганской областной военно-нражданской администрации.

Так, один из центров социальных услуг «Прозрачный офис» появится в Попасной.

«В офисе розмитяться около 70 сотрудников. Помещение будет разделено на две основные зоны: фронт-офис и бэк-офис. В фронт-офисе планируется просторный вход, зона приема, зона предоставления социальных услуг с 14 рабочими местами, двумя конференц-залами и зоной ожидания с туалетами для посетителей. Все спроектировано в соответствии со стандартами ЕС», – говорится в сообщении.

Как уточняется, стоимость проекта составляет 46 млн грн.

Кроме того, после реконструкции здания Сватовской райгосадминистрации там будет создан фронт-офис для приема граждан, в том числе центр предоставления социальных услуг в формате «Прозрачный офис».

Подчеркивается, что в рамках проекта будут созданы условия для размещения фронт-офиса, рецепции, архивного помещения и построен отдельный современный вход в помещение с учетом нормативных требований доступности лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Сумма проекта составляет 2,9 млн грн.

Также принято решение, о достройке и переоснащении здания управления социальной защиты населения для организации работы центра предоставления социальных услуг «Прозрачный офис» в Кременной. Стоимость проекта составляет 22 млн грн, источники его финансирования сейчас согласовываются.

Помимо этого, Меловской райгосадминистрацией запланировано создание центра предоставления социальных услуг «Прозрачный офис» и реконструкции здания, где будут находится специалисты приема граждан всех структур, а именно центра предоставления административных услуг, Пенсионный фонд, районный Центр занятости населения, управления социальной защиты населения, управления земельных ресурсов.