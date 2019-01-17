Совместная миссия ООН и ОБСЕ на Донбассе: Предложение пока на уровне обсуждений. Новости

Глава ОБСЕ Мирослав Лайчак посетит Москву в феврале, где обсудит вариант «реальной миссии». Об этом заявил во время визита в Северодонецк 16 января глава МИД Павел Климкин, пишет «UA.news».

«Представители ОБСЕ, которые работают в том числе на Минском площадке, вышли с предложением создать совместную миссию ООН и ОБСЕ. Эта совместная миссия должна иметь военный компонент, полицейский компонент и международную администрацию», – сказал Климкин.

Ранее глава ОБСЕ Мирослав Лайчак заяил, что мониторинговая миссия ОБСЕ готова оказывать поддержку ООН, в случае развертывания миротворческой кампании на Донбассе. «Я обсуждал с генеральным секретарем ООН этот вопрос. Также я буду отчитываться в Совете Безопасности через несколько недель. Так что, если решение о развертывании такой миссии будет, то ОБСЕ готова использовать свой опыт на местах для оказания поддержки», – сказал Лайчак.

Он отметил, что данный вопрос только обсуждался, но официально он не входит в повестку дня Совета Безопасности, прерогатива формирования контингента голубых касок для неподкконтрольных территорий – за ООН.

Напомним, что, как сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, предложение США по миссии ООН на востоке Украины неприемлемо.