Совместная миссия ООН и ОБСЕ на Донбассе: Предложение пока на уровне обсуждений. Новости

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Совместная миссия ООН и ОБСЕ на Донбассе: Предложение пока на уровне обсуждений

17.01.19 16:33dnews.dn.uaНовости

Мирослав Лайчак и Павел Климкин. Фото: Из открітіх источников

Глава ОБСЕ Мирослав Лайчак посетит Москву в феврале, где обсудит вариант «реальной миссии». Об этом заявил во время визита в Северодонецк 16 января глава МИД Павел Климкин, пишет «UA.news».

«Представители ОБСЕ, которые работают в том числе на Минском площадке, вышли с предложением создать совместную миссию ООН и ОБСЕ. Эта совместная миссия должна иметь военный компонент, полицейский компонент и международную администрацию», – сказал Климкин.

Ранее глава ОБСЕ Мирослав Лайчак заяил, что мониторинговая миссия ОБСЕ готова оказывать поддержку ООН, в случае развертывания миротворческой кампании на Донбассе. «Я обсуждал с генеральным секретарем ООН этот вопрос. Также я буду отчитываться в Совете Безопасности через несколько недель. Так что, если решение о развертывании такой миссии будет, то ОБСЕ готова использовать свой опыт на местах для оказания поддержки», – сказал Лайчак.

Он отметил, что данный вопрос только обсуждался, но официально он не входит в повестку дня Совета Безопасности, прерогатива формирования контингента голубых касок для неподкконтрольных территорий  за ООН.

Напомним, что, как сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, предложение США по миссии ООН на востоке Украины неприемлемо.

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