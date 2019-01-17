На Донетчине суд рассмотрит дело по факту смертельного ДТП. Новости

Дело по факту смертельного ДТП в Лимане (Донецкая обл.) направлено в суд. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Более года назад водитель «Богдана» совершил наезд на велосипедистку, которая пересекала проезжую часть. От полученных травм женщина погибла на месте.

«15 декабря 2017 года произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие по ул. Пушкина в Лимане. На тот момент 56-летний водитель автотранспорта "Богдан" в состоянии алкогольного опьянения сбил женщину-велосипедиста, которая пересекала дорогу. Полицейские сразу начали расследовать факт преступления, однако столкнулись с рядом трудностей в сборе полной доказательной базы вины мужчины. Больше года длилось следствие. Правоохранители провели ряд экспертиз, опросили свидетелей и тщательно собирали все возможные вещественные доказательства», – рассказали в пресс-службе.

В результате кропотливой и упорной работы материалы уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) с обвинительным актом направлены в суд.