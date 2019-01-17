Нацбанк анонсировал выпуск монеты 5 гривен в этом году. Новости

В этом году Национальный банк Украины (НБУ) выпустит монеты номиналами 5 грн. Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий.

«Монетный ряд предусматривает постепенный ввод в оборот монет 5 и 10 грн. В этом году 5 гривен могут быть, а 10 грн – точно нет, они будут в следующие периоды», – заявил Яков Смолий.

Нацбанк в 2018-2020 годах полностью обновит «монетный ряд» гривны. В прошлое уйдут монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, но «металла» в кошельках украинцев не убавится, поскольку к нынешней монете в 1 грн в обращение добавят монеты 2, 5 и 10 грн.

В 2018 году в наличном обороте уже появились новые монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны. К июню НБУ выпустил их в обращение всего на 7 млн грн. «Относительно монет 1 и 2 грн, то, безусловно, их оборот более длительным, чем бумажных банкнот, которые изнашиваются», – отметил Яков Смолий.

Он также напомнил, что Нацбанк с 1 июля 2018-го прекратил чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. «НБУ приостановил чеканку монет 1, 2, 5 и 25 копеек. На замену мы вводим низкие номиналы банкнот, чтобы уменьшить расходы на обслуживание наличного оборота. Поскольку изготовление монет и их оборот намного дешевле для НБУ, чем изготовление банкнот, которые изнашиваются и их необходимо обновлять, выпускать в оборот новые, проводить утилизацию, инкассацию», – сказал Яков Смолий.

Источник: Finclub.net