Международная помощь в разы превышает бюджет МинВОТ. Новости

В 2018 году Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) привлекло на различные программы 1,6 млрд грн международной технической помощи. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 января, в ходе пресс-конференции в Киеве сообщила пресс-секретарь МинВОТ Дарья Боровик.

«Министерство привлекло 1,6 млрд грн международной технической помощи на проекты, которые направлены на поддержку ВПЛ, а также на проекты по восстановлению мира в восточных регионах Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях», – сказала она.

«Из зарегистрированной международной технической помощи, общая сумма которой составляет 3,4 млрд грн в 2018 году, МинВОТ привлекло 1,6 млрд грн, что составляет 47%», – добавила Боровик.

Она отметила, что сумма привлеченных средств в разы больше, чем предусмотренные госбюджетом в 2018 году 133 млн грн финансирования деятельности МинВОТ.

Представители ведомства также сообщили, что в 2018 году МинВОТ обеспечило более 400 переселенцев временным жильем.

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