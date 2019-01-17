«Теперь я слышу»: Как помочь ребенку услышать мир. Новости

Нарушение слуха – тяжкий недуг с серьезными последствиями в жизни детей. В раннем возрасте ребенок теряет возможность нормально общаться с родителями и сверстниками и развиваться, со временем – и учиться в обычной школе. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

У маленькой Виолетты из Донецка проблемы со здоровьем обнаружили в первые месяцы жизни. Когда мама девочки была беременной, умер ее отец, дедушка Виолетты.

«Из-за нервного срыва ребенок родился глубоко недоношенным, на 29-й неделе беременности и с весом 450 грамм. Полгода девочка находилась в реанимации», – рассказала Ольга Александровна, мама малышки.

В больнице Виолетте поставили диагноз: детский церебральный паралич и тугоухость. Родители начали борьбу за здоровье дочки. Они были уверены, что врачи ошиблись, вынося вердикт – ДЦП. Результат не заставил себя ждать. В годовалом возрасте Виолетта начала ползать, кувыркаться и становиться на голову.

Но оставалась проблема со слухом, для устранения которой были нужны высококачественные аппараты. Денег на их приобретение не было, и семья обратилась в Фонд Рината Ахметова. В рамках проекта «Теперь я слышу» Фонд помог в приобретении столь нужных приборов, и теперь Виолетта может в полной мере слышать голоса родителей и звуки окружающего мира.

«Теперь я слышу»: как получить помощь по проекту

В рамках проекта помощь могут получить дети с нововыявленной тугоухостью I–IV степени в возрасте от 0 до 5 лет, проживающие в Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковских областях из наиболее социально незащищенных семей (многодетные или неполные семьи; детские дома семейного типа (ДДСТ), дети-сироты и дети под опекой; семьи, в которых воспитывается более одного тяжелобольного ребенка; семьи, состоящие из двух и более инвалидов).