Представитель МинВОТ рассказала о доставке на Донбасс гуманитарной помощи. Новости

В 2018 году Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) доставило в «ДНР» и «ЛНР», а также на подконтрольную Украине территорию Донбасса три гуманитарных груза. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 января, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала начальник Управления по вопросам ВПЛ и гуманитарного сотрудничества МинВОТ Ирина Калупаха.

«В 2018 году министерством обеспечена доставка трех гуманитарных грузов общим весом примерно 1800 тонн и стоимостью более 66 млн грн», – сказала она.

По ее словам, в доставке грузов принимали участие представители Швейцарии, Белоруссии и другие страны-партнеры Украины.

«Грузы, которые поступили из Швейцарии и Беларуси, чрезвычайно важны. В них входили, в частности, реагенты и оборудование для производства гидрохлорида натрия, а также медицинское оборудование. Помощь на временно оккупированных территориях получили предприятия, которые обеспечивают водоснабжение по обе стороны линии разграничения», – сообщила представитель МинВОТ.

«Республика Беларусь в июне 2018 года направила школьную мебель, оборудование, а также продукты питания в учебные учреждения на линии разграничения, которые нуждались в помощи», – отметила Калупаха.

Она добавила, что в частности, помощь от Швейцарии была направлена на неподконтрольную Украине территорию Луганщины – Луганскому противотуберкулезному диспансеру и уточнила: «В целом Луганский противотуберкулезный диспансер уже не осуществляет свою деятельность на временно оккупированной территории, он переехал, но в самом Луганске на его базе работают медицинские работники».

Представители ведомства также сообщили, что в 2018 году МинВОТ привлекло на различные программы 1,6 млрд грн международной технической помощи и обеспечило более 400 переселенцев временным жильем.

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