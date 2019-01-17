Благоустройство КПВВ на Донбассе планируют завершить в этом году. Новости

На Донбассе продолжаются работы по благоустройству трех КПВВ, расположенных на линии разграничения в Донецкой области. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 января, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала начальник отдела по вопросам восстановления и развития МинВОТ Светлана Авраменко.
«В прошлом году нам удалось добиться благоустройства двух КПВВ – это КПВВ "Станица Луганская" в Луганской области и КПВВ "Марьинка" в Донецкой области. Эти КПВВ уже благоустроены соответствующим образом. Они оборудованы навесами, зонами сервиса, местами для отдыха, обеспечены энергоснабжением, водоснабжением», – сказала она.
По данным МинВОТ, благоустройство двух КПВВ на Донбассе позволило увеличить их пропускную способность до 880 тыс. человек в месяц.
«В конце прошлого года было начато благоустройство еще трех КПВВ – это "Новотроицкое", "Гнутово", "Майорское". Надеемся, что в этом году будут выполнены все необходимые работы по их благоустройству и население сможет пересекать линию разграничения без напряжения», – сообщила Авраменко.
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