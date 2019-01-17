Жилье для переселенцев: Правительство ФРГ приняло решение о выделении 45 млн евро. Новости

Перспективы сотрудничества в сфере повышения эффективности жилищной политики в Украине, в том числе в вопросе защиты прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) обсуждались на встрече председателя правления Госмолодежьжилье Сергея Комнатного в офисе немецкой федеральной компании GIZ, сообщает пресс-служба Госмолодежьжилья.

Сергей Комнатный рассказал об инициативах Госмолодежьжилья., которые позволили модернизировать и приблизить к запросам людей условия программ «Доступное жилье» и молодежного кредитования из уставного капитала Фонда. Были представлены проекты, которые Госмолодежьжилье предлагает к совместной реализации международным партнерам.

Представители немецких организаций проинформировали об основных направлениях их деятельности. Прозвучала информация о том, что правительство ФРГ приняло решение о выделении 45 млн евро с целью содействия решению жилищного вопроса ВПЛ в Украине по различным программам и проектам.

В частности, речь шла об отсутствии на официальном уровне статистического обобщения потребности ВПЛ в жилье. Создание такой базы данных может стать одним из направлений сотрудничества международных организаций с Госмолодежьжильем. В завершение встречи ее участники отметили готовность к развитию совместной работы в интересах внутренне перемещенных лиц и других граждан Украины.