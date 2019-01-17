Только депутатские расходы: Какие деньги получает Надежда Савченко. Новости

После ареста народный депутат Украины Надежда Савченко не получала зарплату и не отсуживала ее. Начисляются ей только депутатские расходы – около 30 тыс. грн ежемесячно. Об этом сообщила сестра Надежды Савченко Вера Савченко, пишет «УНН».

«Нет, никакой суд не присудил выплатить (450 тыс. грн – ред.). У народных депутатов, кроме зарплаты, есть депутатские расходы. Когда работаешь как положено по регламенту, то эти расходы ежемесячно составляют около 30 тысяч гривен. Сейчас, когда Надежду посадили, ей зарплату никто не начисляет. Она не получает зарплату. А эти депутатские расходы, они начисляются, потому что она до сих пор является действующим депутатом», – сказала Вера Савченко.

Она также добавила, что за эти средства продолжает работать офис Надежды Савченко.

Ранее сообщалось, что арестованному народному депутату Украины Надежде Савченко продолжали выплачивать средства в качестве возмещения расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий. Всего она получила 400 тыс. грн возмещений.

Напомним, что Служба безопасности Украины предотвратила теракт в центре Киева, в организации которого обвиняют народного депутата Украины Надежду Савченко и главу «Офицерского корпуса» Владимира Рубана. Отмечалось, что при терактах планировалось использовать оружие, завезенное из «ДНР». Следствие установило маршруты перевозки оружия из «ДНР», а также то, что Савченко и Рубан планировали обстрелять кортеж президента Украины.

Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Позже представитель «ЛНР» Владислав Дейнего заявил, что в «республике» готовы рассмотреть вопрос предоставления «политического» убежища Надежде Савченко. Также стало известно, что «ДНР» включила Владимира Рубана в списки на обмен пленными.

Со стартом избирательной кампании Савченко заявила о препятствовании следственных органов ее регистрации для участия в выборах президента Украины, запланированных на 31 марта 2019 года.

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