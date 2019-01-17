На Донетчине открыли больницу, в ремонт которой вложено почти 30 миллионов. Главная

В Дружковке (Донецкая обл.) открыли после реконструкции КЛПУ «Дружковская городская клиническая больница». Об этом сегодня, 17 января, сообщает председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць на своей странице в Facebook.

«Капитально отремонтировали Дружковскую городскую клиническую больницу. Работы продолжались в течение полутора лет. Средства на это предоставило государство – из Государственного фонда регионального развития – 26,7 млн грн, еще 3 млн грн было выделено из местного бюджета», – пишет Куць.

Он уточнил, что в процессе реконструкции утеплили фасады зданий, заменили окна, сети отопления, вентиляцию, водоснабжение и канализацию; обустроили пожарную и вызывную сигнализации, достроили инфекционное отделение, провели благоустройство территории.

«Больница, которая была основана в 1953 году, никогда не видела такого ремонта, и сейчас буквально получила новую жизнь. В главном корпусе разместились отделения микрохирургии глаза, ЛОР-органов на 40 коек и поликлиническое отделение. В отдельном корпусе – инфекционное отделение для взрослых на 20 коек. Для больницы закупили новое оборудование, которое позволяет проводить качественную диагностику и, соответственно, выбирать верную тактику лечения», – сообщил губернатор.

По его словам, на базе учреждения находятся кафедры офтальмологии и оталорингологии Донецкого национального медуниверситета и кафедра внутренних болезней. «Надеюсь, специалисты, которые там учатся, будут оставаться работать в Донецкой области – мы создаем для этого все необходимые условия», – поясняет Куць.