В Мариуполе перевернулся маршрутный автобус: Пострадал пассажир. Новости

В Центральном районе Мариуполя (Донецкая обл.) сегодня, 17 января, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) перевернулся маршрутный автобус. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.

«Вниманию водителей, из-за дорожно-транспортного происшествия в Центральном районе по улице Куприна затруднено движение транспортного средства», – сказано в сообщении.

В результате столкновения маршрутного автобуса № 154 и легкового автомобиля, маршрутка перевернулась. Правоохранители отметили, что авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения.

По информации пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) Украины в Донецкой области, в момент аварии пострадал один из пассажиров маршрутки.

«На момент аварии в маршрутке были двое пассажиров и водитель. В результате столкновения маршрутное такси упало на бок. Один из пассажиров автобуса получил ушиб грудной клетки», – говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что медики осмотрели пострадавшего на месте происшествия, но мужчина от госпитализации отказался.

Сейчас на месте ДТП работают полицейские.

Фото: пресс-служба патрульной полиции Донецкой области

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