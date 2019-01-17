На бумаге из трав: Министр Климкин привез в Мирноград «Книгу Добра» и рассказал, как вел себя в школе (Фото). Новости

Сегодня, 17 января, в Мирноград (до переименования – Димитров, Донецкая обл.) прибыли глава украинского МИД Павел Климкин и руководитель проекта «Книга Добра», почетный консул Венгии в Ивано-Франковске и Ивано-Франковской области Василий Вышиванюк.

Гости посетили ОШ № 5 им. Валерия Доценко. Учащиеся именно этой школы за короткий промежуток времени стали одними из самых активных участников проекта «Книга добра».

Как рассказала «Донецким новостям» учитель английского языка Юлия Павлюк, которая курирует проект в ОШ № 5, школа подключилась к нему лишь с сентября 2018 года, тогда как Международный социальный проект «Книга Добра» стартовал в Украине в феврале 2017-го.

Целью проекта, который курирует министр иностранных дел Украины, являлось создание книги с интересными историями и иллюстрациями о добре с привлечением детей со всех регионов страны. Это издание должно стать источником информации о человечности, вселять веру в мирное будущее, вдохновлять на победы в добрых начинаниях. И показать всему миру Украину с ее большим чистым сердцем и добрыми людьми.

Первое издание украинской «Книги Добра» было создано в мастерских Центра украинской культуры в Таллине (Эстония) на особой бумаге, изготовленной, в том числе из трав, собранных в Украине. В книге размещено 50 рисунков детей и 50 реальных историй о добре в повседневной жизни.

Экземпляры «Книги Добра» вместе с печатными копиями представляют в областных центрах Украины, передают библиотекам и общеобразовательным школам. С участием детей из разных областей Украины в рамках реализации данного проекта запланирована презентация и передача книги «Книга Добра» в почти 50 стран мира. К поездкам привлекают самых активных участников проекта. Эта честь вскоре выпадет и юным мирноградцам.

«Ребята со всей страны являются послами добра. Совершают добре дела, акции, о которых сообщают организаторам акции. И имеют шанс стать послами добра, войдя в состав делегации, презентующей "Книгу Добра" в разных странах мира», – поясняет Юлия Павлюк.

Именно с ее «подачи» проект реализовался в ОШ № 5. За короткое время участниками проекта стали более 80 ребят. Они проводили различные флешмобы, презентовали «Книгу Добра» ветеранам, провели «добрый вечер» на английском языке. Организаторов проекта поразил адвент-календарь*, созданный мирноградскими школьниками.

«В этом календаре, охватывающем месяц, расписаны разнообразные добрые дела. Например, нужно накормить голодного котенка или создать что-то своими руками. Сказать вежливое слово, сделать комплимент. Его можно передавать из класса в класс, меняя месяц. Фактически – это круглогодичный Календарь добра», – поясняет Юлия Павлюк.

Учащиеся 6-А класса Ева и Артем – активисты проекта, которые наряду еще с тремя ребятами (из 3, 6 и 8 классов) школы № 5 получили шанс вскоре презентовать «Книгу Добра» за рубежом. Они брали участие в танцевальном флешмобе добра, в вечере с добрыми пожеланиями на английском языке. Артем даже сделал с помощью 3D ручки эмблему проекта – солнце, читающее «Книгу Добра», выполненную в виде сердца.

Юлия Павлюк с учащимися, которые вскоре станут посланцами добра за рубежом

Руководитель проекта «Книга Добра» Василий Вышиванюк отметил активность мирноградских ребят. И вместе с главой МИД Павлом Климкиным передал подарки из Киева: 250 продуктовых наборов, 100 печатных «Книг Добра», рюкзаки, канцелярские товары.

Во время выступления перед школьниками Климкин вспоминал, что хорошо учился, хоть с поведением были проблемы.

«Вы – молодцы, вы – классные. Я рад, что вы берете участие в таких проектах. Ведь они позволяют сплотиться активным, добрым людям. Нужно всегда стремиться делать добро. Не обязательно что-то большое. Ведь даже маленькое добро остается добром», – обратился к детям министр.

Высокие гости привезли с собой экземпляр «Книги Добра», созданный в Таллине. Но его просто демонстрировали, не оставляя. Зато оставили много «добрых» открыток, выполненных из того же ценного и стойкого материала, что и книга. По словам Климкина, открыткой можно и просто любоваться, и посадить в землю, чтобы посмотреть – что же из нее вырастет. Бумага это якобы позволяет.

Юлия Павлюк с «Книгой Добра».

Главе МИД вручили ответный подарок – торт в виде эмблемы «Книги Добра», Календарь добра, а также картину уроженца Мирнограда – художника-графиста Романа Минина, муралы авторства которого украшают этот город.

* Адвент-календарь (от нем. Adventskalender) – традиционный в Европе календарь для отслеживания времени адвента до наступления Рождества; выполнен в виде большой открытки или картонного домика с ячейками-кармашками-окошками, в которых лежат конфеты, записки с пожеланиями, маленькие подарки).