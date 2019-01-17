В Украине откроют центры помощи переселенцам и ветеранам боевых действий на Донбассе. Новости

В Украине планируют открыть 10 центров помощи переселенцам и ветеранам боевых действий на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 января, в ходе пресс-конференции в Киеве сообщила пресс-секретарь МинВОТ Дарья Боровик.

По ее словам, для правительственной Программы развития мира и урегулирования конфликта международными партнерами были выделены 57 млн грн, часть из которых пойдет на реализацию совместных проектов, к которым привлекут 10 территориальных громад из Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.

«В частности, это будет создание определенных центров, которые будут оказывать поддержку как ВПЛ, так и ветеранам АТО. Прежде всего, это поможет снизить напряжение в громаде путем предоставления психологической помощи и психосоциальной реабилитации», – сообщила Боровик.

«В целом планируется предоставить услуги более 130 тыс. ВПЛ, свыше 50 тыс. ветеранам АТО (ООС), оказать физиотерапевтическую и медицинскую помощь более 5 тыс. лиц, а также трудоустроить 900 человек», – добавила она.

Представители ведомства также сообщили, что в 2018 году МинВОТ привлекло на различные программы 1,6 млрд грн международной технической помощи и обеспечило более 400 переселенцев временным жильем.

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