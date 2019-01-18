Жительницу Константиновки осудили за проведение «референдума ДНР». Новости

На Донетчине суд приговорил жительницу Константиновки к 5 годам тюрьмы за участие в организации и проведении незаконного «референдума» в мае 2014 года. Женщина была «председателем участковой комиссии». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Арбитражный суд огласил приговор женщине, которая принимала активное участие в организации и проведении незаконного референдума о создании на территории Донецкой области так называемого самостоятельного суверенного государства "ДНР"», – сказано в сообщении.

По информации прокуратуры, в апреле-мае 2014 года 52-летняя женщина согласилась на предложение тогдашнего заместителя Константиновского городского головы возглавить «участковую комиссию» по проведению незаконного «референдума». Ранее она неоднократно принимала участие в работе избирательных комиссий и была знакома с положениями законодательства, регламентирующего порядок проведения референдумов в Украине.

Как уточняется, во время незаконного «референдума» правонарушительница руководила формированием списков избирателей, выдачей бюллетеней, а также, организовала работу по подсчету голосов, составлению и подписанию протоколов с результатами «волеизъявления» граждан, которые вместе с урнами и бюллетенями передала представителям «ДНР».

Суд признал женщину виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

«Учитывая искреннее раскаяние обвиняемого и активное способствование раскрытию преступления, суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год», – отметили в прокуратуре.

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