В Мариуполе заболеваемость школьников ОРВИ выросла в 2 раза: В 11 классах объявлен карантин. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) на текущей неделе с 11 по 17 января медики отмечают ухудшение эпидситуации по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей выросла на 33%, а среди школьников – в 2,2 раза. В 11 классах школ города объявлен карантин. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета со ссылкой на данные мариупольского городского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».

Как отмечается, за этот период зарегистрировано 1 838 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе у 5 больных при поступлении в стационар установлен предварительный диагноз «грипп».

«Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил – 390,2, что ниже эпидемического порога на 22,9%», – говорится в сообщении.

По данным медиков, большинство заболевших ОРВИ – это дети до 17 лет, они составляют 53,2% (978 случаев) от общего числа заболевших. Значительный рост заболеваемости ОРВИ на текущей неделе отмечается среди школьников, а именно, в 2,2 раза.

«В связи с этим, Департаментом образования Мариупольского горсовета приостановлен учебный процесс в 11 классах. По Кальмиусскому району – в 10 классах и по Приморскому – в 1 классе», – уточняется в сообщении.

Также в стационары ЛПУ города госпитализированы 45 больных. В том числе, 5 детей в возрасте от 3 до 11 лет госпитализированы в инфекционное отделение горбольницы № 4 с диагнозом «грипп». У двоих детей заболевание протекало в тяжелой форме. В настоящее время состояние детей удовлетворительное.

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