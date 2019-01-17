Полторак пояснил, почему вступление в НАТО будет длительным по времени. Новости

Полный переход Украины на стандарты НАТО может растянуться на длительный период и требует большого финансирования, заявил журналистам министр обороны Степан Полторак, пишет «Интерфакс-Украина».

«В НАТО вступают не вооруженные силы и не министерство обороны – в НАТО вступает страна. Для этого нам нужно очень хорошо поработать. Полностью переход на все стандарты НАТО мы сможем осуществить только тогда, когда у нас будет полный финансовый ресурс. А он, и вообще реформа армии, очень дорогие», – сказал Полторак.

Он привел в сравнение Польшу, которая находится в НАТО более 20 лет, но «до сих пор переходит на новую технику, на новое вооружение и на стандарты, которые есть в Альянсе». «Потому что провести можно в течение определенного периода, при этом не имея огромного финансового ресурса. А поменять всю технику и вооружение – надо иметь возможности закупки и иметь финансовый ресурс. Поэтому этот процесс будет более длительным», – резюмировал министр.