В Мариуполе за неделю зарегистрировали 43 случая кори. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) за последнюю неделю, с 11 по 17 января, зарегистрировано 43 случая кори. 35 человек были госпитализированы. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета со ссылкой на данные мариупольского городского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».

Как отмечается, среди заболевших корью за этот период – 26 взрослых и 17 детей. В инфекционные отделения стационаров ЛПУ были госпитализированы 35 человек. Медики уточнили, что больных с тяжелым течением заболевания не зарегистрировано.

Среди заболевших, 10 человек не были привиты против кори, и 25 человек не имеют сведений о прививках.

«Обращаемся к родителям, если у ребенка высокая температура, катаральные явления, появилась сыпь на теле, не ведите ребенка в поликлинику, этим вы подвергаете риску заражения детей, которые находятся в окружении», – добавили специалисты.

Ранее сообщалось, что с начала этого года в Украине корью заболели более 5 тыс. человек. Только за минувшую неделю заболели более 2,7 тыс. украинцев.

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