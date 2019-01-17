В Луганской области удалось предотвратить затопление шахт. Новости

В 2018 году были приняты меры для того, чтобы не допустить затопления шахт ГП «Первомайскуголь», расположенных на подконтрольной Украине территории Луганской области. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 января, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала начальник отдела по вопросам восстановления и развития МинВОТ Светлана Авраменко.

«Линия разграничения на Донбассе разделила объекты инфраструктуры, которые взаимосвязаны. Это касается и угольных предприятий, которые имеют между собой подземные связи, поэтому, когда затапливается одна из шахт по одну сторону линии разграничения, если не выполнять соответствующие мероприятия по откачке этой воды, затапливаются и другие шахты, которые могут быть расположены по другую сторону линии разграничения», – отметила она.

По данным МинВОТ, в 2018 году на реконструкцию комплекса по водоотливу на шахте «Золотое» ГП «Первомайскуголь» было направлено 131 млн грн. «На сегодняшний день удалось достичь прекращения подтопления шахты, а также шахт, которые входят в состав ГП "Первомайскуголь" и связаны с шахтой "Золотое" подземными цепочками», – проинформировала Авраменко.

Кроме того, в 2018 году было восстановлено функционирование двух экологически небезопасных объектов в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, в Луганской области чешские компании внедряют инвестиционный проект, который предусматривает ввод в эксплуатацию 13-й западной лавы УП «Шахта "Карбонит"» ГП «Первомайскуголь», расположенной в прифронтовом поселке Золотое, путем приобретения и модернизации угольного и горно-шахтного оборудования.

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