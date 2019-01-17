Украина требует освобождения 5 подростков, которых пытают в тюрьме в Донецке. Новости

Украина готова в конце января – начале февраля передать РФ 25 граждан из украинских тюрем в обмен на политзаключенных Кремля, и в этот же день провести освобождение 19 украинцев из плена «Л-ДНР» в обмен на около 70 осужденных членов незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 17 января, по итогам заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

«Еще раз предоставили наши предложения. От координаторов ОБСЕ хотелось бы более активной позиции и быть на стороне правды. Мы готовы в конце января - начале февраля, в какую - либо определенную дату, передать РФ 25 (!) их граждан из украинских тюрем в обмен на политзаключенных Кремля, и в этот же день провести освобождение 19 украинцев с ОРДЛО* в обмен на около 70 осужденных боевиков. Но и это наше предложение марионетки Кремля назвали "фейковым", хотя речь шла о судьбах конкретных людей, в том числе, которых вроде бы спрашивали ОРДЛО», – пишет Геращенко.

«Также мы еще раз подняли вопрос немедленного освобождения 5 подростков из Ясинуватой, которых 3 года пытают в Донецке в тюрьме. Надеюсь, хоть по этому вопросу будет определенный прогресс. Озвучили требование их освобождения и на ТКГ», – отметила она.