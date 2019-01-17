На линии разграничения на Донбассе улучшили оказание административных услуг. Новости

В 2018 году на линии разграничения на Донбассе центры по оказанию административных услуг укомплектовали специальным оборудованием для оформления документов на сумму 4,3 млн грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 января, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала начальник отдела по вопросам восстановления и развития МинВОТ Светлана Авраменко.
«На протяжении прошлого года нами были охвачены 14 населенных пунктов, расположенных на линии разграничения, которые обеспечены комплектами оборудования для оформления и выдачи заграничных и паспортов гражданина Украины, а также для улучшения предоставления административных услуг на территории Донецкой и Луганской областей», – сказала она.
По данным МинВОТ, на Донбассе комплектами такого оборудования в 2018 году обеспечены:
- Мирноград, Покровск, Селидово, Славянск, Дружковка, Бахмут, Константиновка, Попасная;
- Николаевская, Соледарская и Чмыревская ОТГ;
- Марьинский и Волновахских районы.
«Это помощь для населения, проживающего на линии разграничения, а также для населения, которое перемещается с оккупированных территорий и нуждается в оформлении документов», – отметила представитель МинВОТ.
Представители ведомства также сообщили, что в 2018 году МинВОТ привлекло на различные программы 1,6 млрд грн международной технической помощи и обеспечило более 400 переселенцев временным жильем.
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