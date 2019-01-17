Геращенко озвучила ключевые позиции урегулирования войны на Донбассе. Главная

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) и все украинские переговорчщики в четырех группах отметили ключевые позиции урегулирования войны на Донбассе. Об этом сегодня, 17 января, по итогам заседания ТКГ в Минске на своей странице в Facebook сообщила вице-спикер представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

«Минск. Наш представитель в ТКГ Евгений Марчук, все украинские переговорщики в 4 группах отметили ключевые позиции урегулирования войны на Донбассе. Первое: немедленная отмена "результатов" псевдовыборов на оккупированном Донбассе и роспуск всех псевдоорганив псевдовласти. Неукоснительное соблюдение со стороны РФ и их марионеток пунктов Минских соглашений, начиная с выполнения режима тишины и вывода войск и техники. Крым и Азов – это Украина. Мы настаиваем на присутствии СММ ОБСЕ там и постоянно действующего пункта мониторинга в Керчи», – пишет она.

По ее словам, украинские моряки - военнопленные должны быть освобождены без всяких предпосылок. «Мы осудили позицию российского омбудсмена Москальковой, которая не была на судилищах над нашими моряками и убежала от встречи с украинским омбудсменом Л.Денисова, в последнюю минуту отменив договоренность о переговорах смской. Постыдное поведение, в котором вся современная Россия», – уточнила Геращенко.

«Мы требуем немедленного проведения совместного заседания ТКГ и гуманитарной подгруппы для разблокирования процесса освобождения заложников и политзаключенных и осуждаем деструктивную позицию РФ, которая не скрывает, что будет блокировать все здоровые инициативы и ожидает смены власти в Украине. Мы настаиваем, что вопрос безопасности на Донбассе и освобождения заложников – это вопрос сегодняшнего дня и немедленного выполнения, и заложники не должны ждать апреля», – отметила Геращенко.

Она также рассказал, что было обращено внимание координаторов ОБСЕ на постоянный срыв режима тишины со стороны пророссийсикх НВФ на Донбассе.

«Также мы не считаем возможным скласть лапки на период избирательной кампании и прекратить борьбу за освобождение заложников и политзаключенных. Этого не будет. По требованию украинской стороны на ТКГ еще раз поставили вопрос освобождения подростков из Ясиноватой, и надеемся, что в этом вопросе вскоре будет прогресс», – резюмировала Ирина Геращенко.