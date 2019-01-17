На Донбассе расположены более 170 экологически опасных объектов. Новости

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВОТ) создана интерактивная база, в которую вносятся потенциально опасные для экологии объекты, расположенные на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 января, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала начальник отдела по вопросам восстановления и развития МинВОТ Светлана Авраменко.
«Нами создана геоинформационная система, которая нацелена именно на экологические объекты, расположенные в Донецкой и Луганской областях. В эту базу уже внесены 177 проектов. Мы продолжаем расширять эту базу, которая в дальнейшем будет запущена с описанием этих объектов», – сказала она.
По ее словам, в МинВОТ проводят постоянный мониторинг экологической ситуации на неподконтрольных Украине территориях Донбасса и Крыма. «В прошлом году промониторены почти 100 объектов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму и Севастополе», – проинформировала представитель ведомства.
Она также сообщила, что в 2018 году были приняты меры для того, чтобы не допустить затопления шахт ГП «Первомайскуголь», расположенных на подконтрольной Украине территории Луганской области.
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