За годы агрессии РФ на Донбассе погибли 70 спецназовцев. Новости

Украинские спецназовцы были, есть и будут элитой Вооруженных Сил. Об этом сказал во время рабочей поездки в Житомирскую область президент, Верховный Главнокомандующий ВСУ Петр Порошенко, который сегодня, 17 января, проинспектировал ход учений Сил специальных операций (ССО) ВСУ на одном из полигонов, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы всегда понимали, что в современных условиях ведения войны все чаще решающим фактором является силы и средства асимметричных действий, в частности силы специальных операций», – отметил Порошенко.

Он напомнил, что военнослужащие-спецназовцы провели много операций, отражая российскую агрессию на востоке государства, в частности при освобождении городов и поселков украинского Донбасса, в том числе Мариуполя, Славянска, Краматорска, Лимана, Северска, Марьинки и многих других, а также боев за Донецкий и Луганский аэропорты, городов Бахмут, Дебальцево и Амвросиевка, Саур-Могилы, при спасении украинских пилотов со сбитых над неподконтрольной территорией самолетов. «Подразделениями Сил специальных операций было уничтожено и взято в плен большое количество оккупантов. Захвачено много образцов враждебного вооружения, которое в дальнейшем составило основательную доказательную базу в международных судах против Российской Федерации», – подчеркнул президент. По его словам, всего с начала войны с российским агрессором воинами-спецназовцами было выполнено около трех тысяч боевых задач.

Президент подчеркнул, что героические подвиги спецназовцев в боях с российским агрессором, навечно запечатлены в истории украинского войска. 294 воина награждены государственными наградами, четверо – получили высокое звание Герой Украины.

«Однако война – это не только победы. К сожалению, 70 боевых побратимов положили свою жизнь за Украину. Вечная им память и слава», – сказал Порошенко. Присутствующие почтить память погибших воинов минутой молчания.

Президент напомнил, что одно из первых его решений как Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил, принятое в 2014 году, было создание Сил специальных операций: «Это – уникальный род войск, который продолжает развиваться и приобретать новые боевые возможности по стандартам НАТО», – сказал президент.

Он отметил, что было принято и реализовано решение о создании по стандартам армий стран НАТО учебно-тренировочного центра на Житомирщине. В руководящий и инструкторский состав этого центра входят высокопрофессиональные бойцы, получившие бесценный боевой опыт. «Выражаю благодарность нашим партнерам из стран НАТО за существенную помощь в развитии способностей Сил специальных операций. Благодаря привлечению профессиональных инструкторов из США, Польши, Литвы, Эстонии, Латвии квалифицированную подготовку прошли украинские инструкторы, которые сейчас уже сами активно участвуют в отборе, комплектовании и подготовке подразделений», – уточнил Петр Порошенко.