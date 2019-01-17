Азовский пакет: Страны Балтии и Польша выступают за введение новых санкций для РФ. Главная

Страны Балтии и Польша выступают за введение новых санкций в связи с событиями в Керченском проливе. Об этом заявил глава МИД Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser), комментируя итоги состоявшегося на этой неделе визита министров иностранных дел стран Балтии и Польши, в Украину, пишет « Интерфакс – Украина ».

« Позиция Эстонии заключается в том, что меры противодействия, санкции в отношении России в связи с ситуаций на востоке страны, нелегальной аннексией Крыма должны сохраняться до тех пор, пока не будет компенсирован нанесенный ущерб, пока Россия не вернется к соблюдению принципов международного права », .

« Разумеется, позиция Эстонии заключается в том, что, если возникла ситуация, для решения которой необходимо обоснованное введение дополнительных мер противодействия, то они должны быть применены. Это уже и делалось, например, после нелегальных выборов на востоке Украины. Эти санкции были пересмотрены и дополнены. Если возникнет необходимость, следует возможности тщательно взвесить и, в случае необходимости, предпринять » , - дополнил министр.