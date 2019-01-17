Новый глава ОБСЕ: Для людей на Донбассе прямой обстрел или тот, что прошел поблизости – это повседневная реальность. Новости

Для людей, которые живут возле линии соприкосновения на Донбассе, обстрелы стали повседневной реальностью. Об этом напомнил председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак после визита на Донбасс, сообщает пресс-служба ОБСЕ, пишет «Главред».

«Кризис в Украине и вокруг нее является главным приоритетом председательства Словакии в ОБСЕ. Находясь на месте, я вижу критическую работу, которую выполняет ОБСЕ, и то, сколько еще предстоит сделать. Для пострадавших этот конфликт диктует их повседневную жизнь. Прямой обстрел или тот, что прошел поблизости — это повседневная реальность. Нам нужно работать лучше и предлагать новые и инновационные идеи для улучшения условий их жизни», – цитирует главу организации пресс-служба ОБСЕ.

Лайчак заявил, что для обеспечения нормальной жизни местным жителям региона стороны обязаны «активизировать свои усилия по мирному политическому урегулированию кризиса».

Как сообщалось ранее, с 1 января 2019 года Словакия начала председательствовать в ОБСЕ, а председателем организации назначен глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, который уже сделал первое заявление по Украине и вооруженному конфликту на Донбассе. Новый глава ОБСЕ 15 января прибыл в Киев, а сегодня, 16 января, посетит линию разграничения на Донбассе.

Напомним, глава ОБСЕ рассказал, что у Словакии есть три главных приоритета на время своего председательства в ОБСЕ, которые были представлены в Вене (Австрия) 10 января и непосредственно касаются вооруженного конфликта на Донбассе.