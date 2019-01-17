МинВОТ потратит 11 млн грн на обучение сотрудников ЦПАУ и УТСЗН общению с переселенцами. Новости

В 2019 году Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ планирует потратить 11 млн грн на образовательные программы сотрудников госучреждений, чтобы научить их общаться с переселенцами и жителями Донбасса «об особом к ним отношении». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 января, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала начальник Управления по вопросам ВПЛ и гуманитарного сотрудничества МинВОТ Ирина Калупаха.

«В целевые фонды многих партнеров привлечено свыше 57 млн грн, из которых 11 млн грн планируется потратить на реализацию пилотного проекта под названием "Психологическая помощь населению, которое пострадало вследствие конфликта в Украине"», – сказала она.

По ее словам, в особом внимании нуждаются переселенцы из Донбасса и люди, которые проживают вблизи линии разграничения. «Это люди, с которыми мы должны уметь общаться. Чаще всего эти люди приходят в центры оказания административных услуг или в органы социальной защиты населения, где общаются со специалистами, которые не всегда могут ответить на их вопрос относительно особого к ним отношения», – заявила Калупаха.

«Поэтому принято решение реализовать проект и научить этих сотрудников центров социальной защиты и центров по оказанию административных услуг, а также, например, сотрудников учебных учреждений, школьных психологов и других общаться с людьми, которые подверглись негативному влиянию вооруженного конфликта», – добавила представитель МинВОТ.

В ведомстве ожидают, что этим проектом «повысят психологическую стойкость громад», расширят доступ к психологической помощи с помощью центров поддержки семьи, школы и неправительственные организации.

Проект планируют реализовать в 7 территориальных громадах в городах Донбасса:

Мариуполь, Бахмут, Краматорск, Дружковка, Константиновка (Донецкая обл.);

Рубежное, Северодонецк (Луганская обл.).

Ранее пресс-секретарь МинВОТ Дарья Боровик сообщила, что за счет части бюджета в 57 млн грн в 4 областях Украины также планируют открыть 10 центров помощи переселенцам и ветеранам боевых действий на Донбассе. На что потратит ведомство остальные 46 млн грн в 2019 году, кроме 11 млн на пилотный проект «Психологическая помощь населению, которое пострадало вследствие конфликта в Украине», она не ответила. «Мы постоянно отчитываемся о потраченных деньгах, как только они будут потрачены, мы сразу обнародуем информацию», – заявила Боровик.

Представители МинВОТ также сообщили, что в 2018 году МинВОТ привлекло на различные программы 1,6 млрд грн международной технической помощи и обеспечило более 400 переселенцев временным жильем.

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