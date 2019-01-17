Украина выбирает президента: У Бойко не оказалось партии – пошел самовыдвиженцем (Видео). Новости

Сегодня, 17 января, в ЦИК подали документы еще трое кандидатов на пост президента Украины, выборы которого запланированы на 31 марта 2019 года. Всего на данный момент в Центризбиркоме побывало 17 претендентов, из которых 8 зарегистрировали, а полиция зарегистрировала нарушения в агитации отдельных из них.

Сегодня документы подавали трое. Первый – Александр Шевченко, идет как выдвиженец от партии «УКРОП», съезд которой прошел утром. Вторым документы принес фермер из Полтавщины, однако он не внес обязательную залоговую сумму.

Третий сегодняшний претендент в ЦИК – Юрий Бойко. После изгнания из Оппозиционного блока он надеялся баллотироваться от Оппозиционной платформы «За жизнь» («За життя»). Но из-за распрей и амбиций данная политсила до сих пор не провела съезд. В итоге Бойко идет самовыдвиженцем.

«Съезда не было, потому что еще не зарегистрирована политическая партия "Оппозиционная платформа "За жизнь"», – отметил Бойко.

В ЦИК подтвердили, что документы претендент представил не от политсилы. Политологи говорят, что после того, как Бойко со всеми рассорился, получить надлежащую поддержку на выборах ему будет крайне трудно.

«С одной стороны, он говорил о том, что его поддерживают люди, поддерживает народ. Но с другой – он как-то стыдливо не хотел говорить о том, что он идет самовыдвиженцем. Потому что это не статусно», – отметил политолог Вадим Карасев.

Тем самым зарегистрированные кандидаты начали политагитацию. А полиция зарегистрировала около 50 нарушений в этом направлении – преимущественно, размещение баннеров с предвыборной агитации без выходных данных, чтобы не отчитываться перед ЦИК об их оплате. А агитацию кандидаты имеют право осуществлять только из предвыборных фондов и не позднее, чем за 5 дней до дня голосования. Данные будут в открытом доступе, и каждый сможет увидеть – откуда кандидаты брали деньги.

Финансировать предвыборные кампании запрещено за средства из-за рубежа; государственных структур; партий, которые не выдвигали данного кандидата; несовершеннолетних и анонимов; благотворительных, религиозных и незарегистрированных общественных организаций; гражданам и юрлицам, которые имеют непогашенные долги.

Есть ограничения по сумме благотворительных взносов на выборы одного кандидата:

физлица – до 1 669 200 грн;

юрлица – до 3 338 400 грн.

«Должна быть указана фамилия каждого человека, который перевел деньги. Взносом считаются не только деньги, но и товары и услуги. Но на предыдущих выборах 2014 года ЦИК эти данные не обнародовала», – пояснил аналитик общественной организации «Комитет избирателей Украины» Денис Рыбачок.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»

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