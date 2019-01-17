В Сватово открыли круглосуточные пункты обогрева (Адреса). Новости

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В Сватово открыли круглосуточные пункты обогрева (Адреса)

17.01.19 21:29dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Сватово (Луганская обл.) в связи с ухудшением погодных условий и снижением температуры воздуха, открыли пункты обогрева, которые работают круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба Сватовской районной государственной администрации.

«На период снижения температуры окружающей среды на территории города действуют пункты обогрева», – говорится в сообщении.

Отмечается, что расположены они по адресам:

  • пункт № 1 – площадь Согласия, 45 (помещение пожарной части);
  • пункт № 2 – ул. Свободы, Свято-Успенский Храм.

Как уточняется, пункты обогрева работают круглосуточно.

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