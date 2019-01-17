В Донецке трамвай сошел с рельсов (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке трмвай сошел с рельсов. ЧП произошло в Кировском районе города. Об этом сегодня, 17 января, сообщают пользователи соцсетей.

«Между остановками Геленджикская и Онежская трамвай сошел с рельсов, и сзади разбиты стекла. Пострадавших нет!», – пишут очевидцы.

Один из них также уточнил, что все пассажиры целы, «одна женщина ударилась головой, но вроде все нормально». На вопрос, почему разбиты стекла, очевидец также дал ответ: «... потому что трамвай с рельсов сошел и подлетел вверх, а потом приземлился на эти же рельсы, также сзади ему поотрывало все там и вдоль рельсов детали валялись».

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