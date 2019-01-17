Выборы-2019: На Оппоблок подали иск по ситуации трехлетней давности (Видео) . Новости

Юрий Бойко, которого выгнали из партии «Оппозиционный блок», пытается отомстить бывшим соратникам. По мнению юристов политсилы, через вымышленные судебные иски он пытается помешать проведению съезда партии, чтобы Александр Вилкул не мог использовать на выборах бренд Оппозиционного блока, передает ТК «Украина»

Так, в мае 2016 года на съезде Оппоблока были прекращены полномочия член политсовета Оппоблока, бухгалтера Валентины Горлушко. Почти три года женщину все устраивало, и вдруг за 10 дней до начала предвыборной кампании-2019 она обратилась в Печерский суд Киева. Валентина требует отменить решение съезда трехлетней давности, а от Минюста – аннулировать регистрацию этих решений.

«Я думаю, что ее все устраивало и устраивает. Но сегодня тем людям, которые стоят над этим человеком, нужно процесс перевести в судебную плоскость и затянуть возможность выдвижения от партии Оппозиционный блок своего кандидата», – комментирует сопредседатель исполкома партии «Оппозиционный блок» Александр Касянюк.

В Печерском суде дело приняли к рассмотрению. Первое заседание намечено на 29 января. А уже менее чем через неделю – 3 февраля – последний день регистрации кандидатов в президенты.

«Это будет тест на зрелость украинской судебной системы. Если говорить о законодательных основах, любой юрист скажет, что все эти иски являются ничтожными по своей сути. Если же говорить о том, что у нас возможно, что у нас белое могут назвать черным, если есть определенный политический заказ, то очевидно – мы увидим на чьей стороне у нас сегодня власть», – считает политолог Кость Бондаренко.

Политолог Руслан Бортник убежден, что за иском стоит не сама Валентина, а сторонники Юрия Бойко – экс-соратники теперь изгнанные из Оппоблока.

«Сегодня бывшие партнеры по Оппозиционному блоку делают все возможное и невозможное для того, чтобы Вилкул не мог воспользоваться брендом Оппозиционного блока. Несмотря на юридическую волокиту, на иски в суд, на регистрацию параллельных похожих брендов, он не смог в общественном мнении, в сознании, занять место лидера Оппозиционного блока, который сам по себе уже является серьезной электоральной платформой», – говорит политолог Руслан Бортник.

Юристы Оппозиционного блока отмечают, что оппоненты и в дальнейшем намеренны затягивать время, но уверены – в конце концов суд не удовлетворит иск Валентины Горлушко, потому что никаких юридических оснований для этого нет.

Напомним, Юрия Бойко исключили из Оппозиционного блока осенью, после того, как он внезапно объявил о намерении идти в президенты без поддержки однопартийцев. Оппозиционеры, которые проголосовали за исключение Бойко из своих рядов и поддержали выдвижение Александра Вилкула кандидатом в президенты, попали в санкционные списки России. По последним социологическими исследованиями Фонда «Украинская политика», Александр Вилкул уже на 0,2% опережает своего бывшего коллегу по фракции Юрия Бойко.

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