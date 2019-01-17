В Украине за неделю от гриппа умерли 8 человек. Новости

В Украине в течение минувшей недели, с 7 по 13 января, медики зарегистрировали 8 случаев смерти от гриппа. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины.

«За отчетную неделю зарегистрировано восемь летальных случаев от гриппа; с начала эпидемического сезона – 19 (3 из них – дети до 17 лет). Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа», – сказано в сообщении.

По информации ЦОЗ, за этот период гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 176 381 человек, 51,8% из которых – дети до 17 лет.

В сравнении с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых увеличился на 20,1%, а среди детей до 17 лет – уменьшился на 2,4%.

Эпидемические пороги превышены в четырех областях: Черниговской (на 34,2%), Житомирской (на 13,7%), Сумской (на 10,7%) и Одесской (на 2%). В целом по Украине заболеваемость на 11,7% меньше эпидемического порога.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе (Донецкая обл.) на текущей неделе с 11 по 17 января медики отмечают ухудшение эпидситуации по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей выросла на 33%, а среди школьников – в 2,2 раза. В 11 классах школ города объявлен карантин.

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