В «ДНР» на шахте травмировался горняк. Новости

В неподконтрольной украинской власти Макеевке на шахте «Щегловская-Глубокая» получил травму проходчик. Об этом сегодня, 17 января сообщает «МЧС ДНР».

В частности, сообщается, что ЧП произошло вчера, 16 января, в Червоногвардейском районе на «Шахтоуправлении "Донбасс"», шахта «Щегловская-Глубокая». Была привлечена реанимационно-противошоковая группа спасательной службы. «Во время проведения работ по транспортировке лесоматериалов получил травму руки проходчик, 1985 г.р.» – говорится в сообщении.

Горноспасатели оказали пострадавшему медицинскую помощь и транспортировали его в удовлетворительном состоянии в травмпункт Макеевки.

Ранее сообщалось, что на шахте «Щегловская-Глубокая» горняк травмировался выпавшим куском породы.