В Мариуполе двух полицейских подозревают в распространении наркотиков (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) сегодня, 17 января, в Апелляционном суде состоялось сразу два заседания, в которых фигурируют полицейские Центрального отдела полиции города. Их подозревают в распространении наркотиков. Сегодня рассматривали апелляцию относительно меры пресечения одному из полицейских.

Напомним, 2 января Октябрьский суд принял решение для обоих подозреваемых о содержании под стражей с возможностью внести залог в размере 172 тыс. грн. Однако прокурор эту сумму обжаловал. Он потребовал увеличить залог до 850 тыс. грн, мотивируя свое решение возможным незаконным доходом фигурантов.

«У работника полиции есть другой доход, постоянный доход, от осуществления противоправной деятельности кроме заработной платы. Это также является исключительной основанием для увеличения размера залога», – пояснил прокурор отдела прокуратуры Донецкой области Андрей Кузь.

В свою очередь, подозреваемый и его защита настаивают на том, что незаконный доход не подтвержден. Следователь живет на зарплату и содержит семью с маленьким ребенком. По его словам, собрать 172 тыс. грн едва смогли, занимали у всех знакомых.

«Таких денег нет. Их негде найти, чтобы остаться на свободе с семьей по решению суда. Я не собираюсь никуда скрываться. Я имею постоянное место работы, проживания. Являюсь на все вызовы», – сказал подозреваемый.

Кроме того, как настаивает адвокат Алексей Плясов, учитывая имущественное положение мужчины, сумма залога изначально непомерная. «Апелляционную жалобу прокурора прошу отклонить и оставить без удовлетворения», – заявил он.

Однако, судьи решили иначе. Ходатайство адвоката отклонили, а вот прокурора – удовлетворили, но частично. «Определить залог в размере 200 прожиточных минимумов, что составляет 384 тысячи 200 гривен», – сообщила судья Анжелика Преснякова.

На втором заседании, которое тоже состоялось сегодня, суд решал отстранять ли от работы другого подозреваемого по делу.

«Считаю, что такое решение следственного судьи было принято ошибочно. И не основывается на полном и всестороннем исследовании материалов. По мнению защиты, обоснованность подозрения не доказана», – отметил адвокат.

Но и в этом решении судьи встали на сторону прокуратуры. «Другой подозреваемый отстранен от занимаемой должности. Стороной обвинения подавалось ходатайство, оно удовлетворено», – прокомментировал Андрей Кузь.

Завтра, 18 января, должны состояться еще два заседания по этому делу.

Источник: ТК «Сигма»