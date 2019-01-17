Донетчина: Через КПВВ «Новотроицкое» не пропустили автозапчасти. Новости

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» (Донецкая обл.) пресекли попытку незаконно перевезти через линию разграничения автозапчасти почти на 30 тыс. грн. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Военнослужащие Донецкого пограничного отряда совместно с работниками ГФС из состава Объединенных сил на КПВВ "Новотроицкое" помешали попытке нарушения правил перемещения через линию разграничения товаров, а именно автозапчастей на общую сумму почти 30 тыс. гривен», – сказано в сообщении.

По информации пресс-центра, товар был изъят представителями фискальной службы для принятия правового решения.

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