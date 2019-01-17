«Министр связи ДНР» решил судиться с Рамблером в Москве. Новости

Симоновский районный суд Москвы принял к рассмотрению исковое заявление «министра связи ДНР» Виктора Яценко против «Рамблер медиа» и ИД «Аргументы недели». Об этом сообщает сайт московского телеканала «360».

Исковое заявление отнесено к категории дел «О защите чести, достоинства, деловой репутации к средствам массовой информации». Информация о деле размещена на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Сообщается, что 2 октября 2018 года интернет-издание опубликовало статью с обвинением Виктора Яценко в госизмене, ссылаясь на комментарий некоего экс-сотрудника расформированного РГСО.

«"Рамблер" распространяет информацию о государственной измене министра связи ДНР при том, что согласно статье 320 Уголовного кодекса ДНР, за государственную измену в военное время наказание – смертная казнь. Такие обвинения, хоть и беспочвенные, сами по себе опасны для человека, так как кто угодно может прочесть их и воспринять серьезно – совершить самосуд», – рассказал «360» адвокат министра Алексей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что «Министр связи ДНР» Виктор Яценко попал под подозрение в работе на украинские спецслужбы. О том, что Яценко может «сливать» телефонные переговоры первых лиц «республики» Службе безопасности Украины.

Напомним, «республиканский» мобильный оператор «Феникс» изначально и до сих пор имеет украинскую нумерацию +38071. Как пояснял «министр связи ДНР» Виктор Яценко, нынешняя нумерация была выбрана им произвольно, без согласования с Международным союзом электросвязи. При этом в марте Яценко заявил, что готовит перевод абонентов «Феникса» на российский код «+7».

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