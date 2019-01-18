Выборы президента на подконтрольном Донбассе: Их важность и опасность. Статьи

31 марта в Украине пройдут очередные выборы президента. Неподконтрольная Украине часть Донбасса в них принимать участие не будет. А вот территории, находящиеся по эту сторону линии разграничения, станут участниками голосования, несмотря на продолжение операции Объединенных сил.

Донбасские выборы: сложные и необходимые

Выборы на Донбассе – это не только «про выборы». Это и про реинтеграцию. Потому что лишить и без того много чего лишенный регион еще и права голосовать власть не должна. Хоть прекрасно понимает, что ей ловить тут нечего. Но в пику майскому псевдореферендуму-2014 и череде последовавших за ним «выборов» в «ЛНР» и «ДНР», официальный Киев обязан не просто провести выборы на подконтрольной части Донечитны и Луганщины, но и сделать это максимально прозрачно и демократично. Без подтасовок, давления и прочих традиционных атрибутов этого «праздника народного волеизъявления».

Да, это будет нелегко. Да, возможны провокации (вряд ли страна-агрессор упустит такой шанс). Да, нужна будет максимальная концентрация силовиков, но без перегибов. Пройти между капельками крайне сложно. Но возможно. И необходимо.

Напомним, что помимо местного населения на подконтрольной части региона зарегистрированы сотни тысяч переселенцев. Фактически многие из них проживают по ту сторону линии разграничения. И есть вероятность, что многие захотят отдать свои голоса тому, кто, по их мнению, ускорит приход мира в измученный войной край. Это – их право. И их выбор. И надо готовится к возможному увеличению желающих пересечь линию разграничения как в день выборов, так и накануне. И надо постараться, чтобы это пересечения было комфортным, а не превращалось в пытку.

Надо помнить и о том, что часть подконтрольных сейчас городов региона в мае 2014-го находилась под контролем пророссийских сил. И не голосовала на тех президентских выборах. Тем важнее дать им возможность сделать это сейчас. И не допустить рисков манипуляций и с голосами, и с возможной отменой проведения выборов в прифронтовых городах под любым предлогом. Об этом, в частности, предупреждает аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев. «Важно обеспечить проактивную позицию ЦИК и публичное невосприятие возможных политически мотивированных решений в сфере безопасности», – призывает он.

Донбасские выборы: слово экспертам

О том, насколько важны эти выборы и есть ли потенциальная опасность их срыва, «Донецким новостям» рассказали эксперты.

Олег Стариков, эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ (в отставке):

– Должна ли власть провести выборы на подконтрольной территории Донбасса? Да, это ее обязанность! Какие угрозы существуют для их срыва? По-моему, никаких, так как за 5 лет созданы правоохранительные органы, которые обязаны обеспечить выполнение гражданами Украины своих конституционных прав. Если факты срыва выборов будут носить эпизодический характер, и не влиять на результаты голосования, как и везде по стране, то это – норма. Если это приобретет системный характер и повлияет на результаты голосования – то это будет означать одно, что лозунги о проведенных реформах в стране и в секторе безопасности, в частности, были только политическими – и никакого отношения к реформам не имели.

Власть сама заинтересована в честном и прозрачном голосовании на этих территориях, под контролем мониторинговых групп ОБСЕ и Совета Европы, чтобы показать, что готова к нормализации обстановки на востоке страны и выполнению Минских соглашений.

Александр Кочетков, аналитик, политтехнолог:

– Нормально организованные, мирные демократические выборы президента Украины принципиально важны как для украинской, так и для неподконтрольной части Донбасса.

Граждане на нашей части получат возможность свободно высказать свою позицию, в том числе, резко критическую по отношению к действиям киевской власти. А жители «ДНР» и «ЛНР» опять убедятся, что никакие «правосеки» с монтажной пеной и гвоздями для распятия в Украине никого ни к чему не принуждают. И на свободной части Донбасса это таки выборы, а не та позорная имитация с заранее известным результатами, нарисованными в кабинете Владислава Суркова в Кремле.

Какой-то опасности – политической или террористической – в этих выборах не просматривается. За исключением того, что власть может попытаться сорвать их путем введения военного положения. Но это будут уже проблемы не Донбасса, а всей Украины.

Алексей Кущ, финансовый эксперт:

– На неподконтрольных территориях Донбасса РФ приступила к реализации долгосрочного проекта по созданию патерналистской «эрзацсоветской» индустриальной витрины. Начинается период экономических смыслов – и Украине необходимо максимально усилить свою стратегию в данном регионе. Именно поэтому проведение выборов на подконтрольных территориях необходимо рассматривать как один из элементов политико-экономического усиления украиноцентричных настроений. Данная модель и должна стать противовесом реализуемой РФ патерналистской модели на оккупированных территориях.

К тому же, голосование на подконтрольных территориях Донбасса является маркером политической активности, после которого можно ожидать и изменение государственной политики в отношении данных территорий в целом и переселенцев в частности.

Андрей Золотарев, политолог:

– Очевидно, что Донбасс – в оппозиции по отношению к действующей власти, которая не сумела вернуть в регион мир. Интереса в том, чтобы подконтрольные территории полноценно проголосовали, у власти тоже нет. Она давно поняла, что – не герой для жителей Донбасса. Именно поэтому официальный Киев будет делаться все, чтобы удельный вес подконтрольных районов Донецкой и Луганской областей в общем котле голосования был как можно меньшим. А там, где можно, счетные комиссии будут «работать» над получением нужного результата.

Не будем забывать и о том, что у многих мэров на Донбассе достаточно смутное прошлое и неопределенное будущее. Фактически они находятся на крючке у СБУ за дела времен «русской весны» и за коррупционные прегрешения. А потому будут пускаться во все тяжкие, чтобы дать нужный Киеву результат. Альтернатива – возбуждение уголовных дел, фактажа для которых предостаточно. Это очень удобный инструмент для манипуляции.

Ситуацию уже начали пошатывать и в другом направлении. Недавно появилось сообщение, что СБУ задержала в Мариуполе злоумышленника, который якобы готовил теракт во время проведения президентских выборов. Не исключено, что под предлогом явной или надуманной опасности выборы в некоторых городах могут отменить. Впрочем, наши внешние партнеры четко заявили, что выборы должны пройти везде, где это возможно. В том числе – на подконтрольном Донбассе. Это – вопрос легитимности новой власти и сохранения целостности страны.

Голосование на подконтрольном Донбассе важно и для неподконтрольных территорий. Ведь в «ДНР» и «ЛНР» выборы – это фикция (если даже никто не придет на избирательные участки, условному Пушилину заранее назначенному Кремлем, нарисуют нужный процент). А свободный Донбасс может показать, что он способен выбрать не по указке «сверху». И в этом смысле провальный для действующей власти результат в какой-то мере даже поможет реинтеграции.

Кирилл Молчанов, политолог:

– Выборы на подконтрольной территории будут проходить под контролем военно-гражданских администраций, соответственно админресурс на них будет на порядок более задействован, нежели в остальных областях. Впрочем, это существенно не поможет действующему президенту, ведь настроения в Донецкой и Луганской областях – ярко выражено оппозиционные. Но ожидать высокой явки тоже не стоит, ведь избиратель дезориентирован и не верит в кардинальную смену курса страны после выборов, равно как в то, что они вообще на что-то повлияют.

Дмитрий Снегирев, сопредседатель Общественной инициативы «Права Справа», историк:

– Примерно за полгода до начала официальной кампании была проведена так называемая «зачистка территории» под определенный результат. Главами областных военно-гражданских администраций стали представитель СБУ Александр Куць (в Донецкой области) и человек нардепа Сергея Шахова («Наш край») Сергей Филь (с приставкой и.о.). Еще раньше власть сумела протянуть закон, согласно которому глав ОГА и ВГА можно назначать без конкурса. Это позволяет строить жесткую президентскую вертикаль и подключать нужный админресурс.

Так, например, на Луганщине было озвучено предложение властей о введении военно-гражданских администраций в Северодонецке и Счастье. И тут во главе угла не столько забота об улучшении жизни граждан, сколько – вопрос контроля за финансовыми потоками и выборами.

Экс-губернатор Донетчины Павел Жебривский уже озвучивал идею, что нужно стимулировать жителей неподконтрольной части Донбасса, зарегистрированных как переселенцы, чтобы они приезжали и голосовали. Будет это контролируемый подвоз граждан, или что-то накрутят с помощью нововведения (возможность голосовать не по месту прописки), или запустят «карусели» (передача избирателю перед входом на избирательный участок уже заполненного бюллетеня, который человек должен просто опустить в урну для голосования, а новый, чистый бюллетень вынести и обменять у организатора «карусели» на деньги или продуктовый набор) – пока не ясно. Но что фальсификации будут – нет сомнений.

Увы, но и на этих выборах подкупа и махинаций не избежать. Та же раздача практически бесплатных продуктов уже вовсю практикуется в ряде городов Донбасса.

Специфика в регионе в том, что здесь у представителей действующей власти, мягко говоря, далеко не лидирующие позиции. Порошенко даже в первую пятерку предпочтений может не попасть. А потому есть риск, что под тем или иным предлогом попытаются ввести военное положение. Пусть не на всем Донбассе, но, к примеру, в крупных городах. В том же Мариуполе недавно накрыли «диверсионную группу» боевиков в составе… одного наркомана якобы закупившего массу оружия для организации терактов именно в день выборов. Сигнал очень тревожный.

Мало того, что гибридная война продолжается (в сводках с фронта – постоянные обстрелы, периодические сообщения о раненых и погибших), так еще и фейковые сообщения о терактах не исключены. Впрочем, как и реальные провокации, заказчиков которых традиционно не найдут. И если, не дай бог, что-то где-то взорвется или просто обнаружится взрывное устройство, власть получит все основания для введения военного положения в той или иной части региона. И все это проглотится легко, так как будет поясняться борьбой с терроризмом и важностью защиты жителей. Но это же создаст почву для исков о признании выборов недействительными.

Андрей Кривцун, РПД «Донецкие новости»

Читайте также: