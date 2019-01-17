Иду на Вы: У Сил спецопераций Украины новый девиз. Новости

Президент, Верховный Главнокомандующий ВСУ Петр Порошенко вручил командиру Сил специальных операций (ССО) Вооруженных Сил Украины (ВСУ) флаг*, эмблему** и штандарт*** командующего ССО. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба главы государства.

Новая символика этого рода войск была утверждена с целью возрождения и развития национальных военных традиций и с учетом важной роли Сил специальных операций в обеспечении обороноспособности государства. «На днях я подписал Указ об учреждении эмблемы и символа, и флага ССО, и штандарта командующего. И отныне вашим девизом станут слова Киевского князя Святослава Храброго: "Иду на Вы", которые более тысячи лет назад наводили ужас на врагов», – сказал Порошенко.

Он отметил, что для украинской армии важно и восстановление национальных боевых традиций и напомнил, что сейчас оно продолжается. «Процесс возвращения украинского войска к собственной истории, наконец, к символам, героям и памятным датам сейчас активно продолжается. Введены новые концептуальные подходы к униформе украинского войска», – констатировал Президент, отметив, что новую униформу украинский народ мог увидеть во время военных парадов в честь Дня независимости Украины, в котором спецназовцы также участвовали. «Несколько лет подряд праздничным Крещатиком шагают воины в новых мундирах и среди них представители ССО», – сказал он.

* – Флагом ССО ВСУ является прямоугольное полотнище серо-стального цвета, в центре которого помещено изображение эмблемы ССО. Свободные края полотнища украшены золотой бахромой. Древко флага темно-коричневого цвета. Верхушка древка стреловидная из белого металла. В центре двузуб – княжеский знак Святослава Храброго.

** – Эмблемой Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины является изображение шагающего волка серебряного цвета, подпоясанного золотым поясом-наузами, которое наложено на венок из лавровых листьев серебряного цвета. В центре нижней части венка помещен двузуб – княжеский знак Святослава Храброго серебряного цвета. Под нижней частью венка полукругом размещена ленто золотого цвета с надписью черными буквами девиза Святослава Храброго: «Иду на Вы».

*** – Штандартом командующего ССО ВСУ является полотнище серо-стального цвета с изображением в центре эмблемы ССО.

Ранее сообщалось, что Порошенко назвал украинских спецназовцев элитой Вооруженных Сил Украины.